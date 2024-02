iRobot Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die technische Analyse von Irobot-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend im Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 34,86 USD, während der letzte Schlusskurs bei 11,63 USD liegt, was einer Abweichung von -66,64 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt beträgt 24,99 USD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls unter diesem Durchschnitt liegt, mit einer Abweichung von -53,46 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei Irobot ist insgesamt neutral, wie aus Diskussionsforen und sozialen Medien hervorgeht. Negative Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Irobot in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Performance von Irobot-Aktien im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" und der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche deutlich unterdurchschnittlich ist, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.