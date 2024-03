iRobot Aktie: Ist das wirklich alles?

Im vergangenen Jahr haben Analysten Irobot 0 Mal mit "Gut" bewertet, 1 Mal mit "Neutral" und 0 Mal mit "Schlecht". Langfristig betrachten institutionelle Analysten den Titel daher als "Neutral". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Irobot. Der aktuelle Kurs der Aktie beträgt 10,2 USD. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 400 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 51 USD. Dies wird als positive Einschätzung betrachtet, insgesamt erhält die Aktie von institutionellen Analysten daher eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Irobot bei -66,93 Prozent, was mehr als 60 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt die mittlere Rendite der vergangenen 12 Monate -6,86 Prozent, wobei Irobot mit 60,07 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten Wochen gab es keine deutlichen Veränderungen in der Kommunikation über Irobot in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Es wird jedoch festgestellt, dass über Irobot deutlich mehr diskutiert wurde als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Irobot-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen deutlich über dem aktuellen Schlusskurs der Aktie. Dadurch erhält Irobot in der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich für die Irobot-Aktie daher eine gemischte Bewertung von Analysten, Branchenvergleich und technischer Analyse.