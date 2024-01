iRobot Aktie: Hilfe!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Irobot-Aktie in den letzten Wochen deutlich schlechter geworden ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Bereich. In Bezug auf die Diskussionsintensität hat das Unternehmen in letzter Zeit mehr Aufmerksamkeit von den Anlegern erhalten als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Trotzdem bleibt die Gesamtbewertung für die Irobot-Aktie "Schlecht".

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen im gleichen Sektor zeigt sich, dass die Rendite von Irobot in den letzten 12 Monaten um mehr als 21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche der "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt die Rendite von Irobot um 25,01 Prozent darunter. Auch in dieser Kategorie erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis deuten darauf hin, dass die Irobot-Aktie überkauft ist, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Schließlich zeigt die Analyse der Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien, dass die Meinungen über die Irobot-Aktie insgesamt besonders negativ sind. Die Diskussionen der letzten Wochen lassen den Schluss zu, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Schlecht" erhält.

Insgesamt lässt die Analyse also darauf schließen, dass die Irobot-Aktie in verschiedenen Bereichen ein "Schlecht"-Rating erhält, was auf eine negative Entwicklung in Bezug auf Stimmungsänderung, Diskussionsintensität, Branchenvergleich und Anleger-Stimmung hinweist.