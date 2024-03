iRobot Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Aktie von Irobot wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 68,93 bewertet, was 69 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (40,71). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, so dass die fundamentale Analyse die Einstufung "Schlecht" ergibt.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten die Aktie von Irobot 0 mal mit "Gut" und 1 mal mit "Neutral" bewertet, während sie ihr Rating 0 mal als "Schlecht" eingestuft haben. Langfristig betrachtet erhält der Titel daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Irobot, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 8,19 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 522,71 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 51 USD ergibt. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Irobot-Aktie hat einen Wert von 77, was auf eine Überkauftheit hinweist und eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Auch der Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (77,22) zeigt eine Überkauftheit, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Irobot.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen für die Aktie von Irobot. Die Diskussionsintensität nimmt ab, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt und so eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Aktie von Irobot.