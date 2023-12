iRobot Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Irobot beträgt das aktuelle KGV 68, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" im Durchschnitt ein KGV von 62 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Irobot daher derzeit überbewertet und erhält entsprechend eine "Schlecht"-Einschätzung.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) verwendet werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI für Irobot bei 55,66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 36,88, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtbild ergibt daher ein Rating von "Neutral".

Das Stimmungsbild rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen von Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Nach Untersuchung der Anzahl der Beiträge und der Änderung der Stimmung ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung für Irobot zeigt jedoch eine negative Entwicklung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Irobot bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Irobot im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüter keine Dividenden aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Dividendenrendite liegt bei 0 %, was 604,8 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit ist der Ertrag niedriger und führt zu einer Bewertung als "Schlecht".