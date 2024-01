iRobot Aktie: Chancenlos!

Die technische Analyse für die Irobot-Aktie zeigt, dass das Unternehmen derzeit in einem Abwärtstrend ist. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 37,98 USD, während der letzte Schlusskurs bei 17,38 USD liegt, was einer Abweichung von -54,24 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 34,24 USD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Irobot bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Haushalts-Gebrauchsgütern, was einen geringeren Ertrag in Höhe von 15,49 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Irobot neutral diskutiert, während in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen im Fokus der Anleger standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Irobot derzeit überkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 weisen auf eine Überkauftheit hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Irobot-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments gemäß dem Relative-Stärke-Index verschiedene Bewertungen, die insgesamt auf ein "Schlecht"-Rating hindeuten.