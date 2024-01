iRobot Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Der Aktienkurs von Irobot hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,45 Prozent erzielt, was 41,01 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 2,17 Prozent, während Irobot aktuell 32,61 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat Irobot nur eine schwache Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Aus der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 38,73 USD für den Schlusskurs der Irobot-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 37,52 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt lag bei 35,17 USD, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt lag, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Irobot in diesem Punkt eine "Gut"-Bewertung.

Im Hinblick auf die fundamentalen Kennzahlen hat Irobot ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 68, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" als überbewertet gilt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher mit "Schlecht" eingestuft.