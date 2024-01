iRobot Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Derzeit ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Irobot bei 68, was bedeutet, dass die Börse 68,93 Euro für jeden Euro Gewinn von Irobot zahlt. Dieser Wert liegt 11 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 62 in der Kategorie "Haushalts-Gebrauchsgüter". Aufgrund des überdurchschnittlichen KGV wird der Titel als überbewertet eingestuft und erhält daher die Bewertung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich negative Meinungen zu Irobot veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. In den letzten Tagen war das Interesse am Unternehmen jedoch weder positiv noch negativ, was ebenfalls zu einer negativen Gesamtbewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Irobot über einen längeren Zeitraum weisen auf eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz und eine negative Stimmungsänderung hin. Daher wird auch in diesem Punkt eine "Schlecht"-Einstufung vorgenommen.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt eine neutrale Einschätzung abgegeben, mit keinem Kauf-, einem Neutral- und keinem Verkauf-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Irobot liegt bei 51 USD, was einem Potenzial von 190,1 Prozent entspricht. Aufgrund dieser positiven Aussichten erhält das Unternehmen von den Analysten insgesamt die Bewertung "Gut".