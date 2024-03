iRhythm Aktie: Enormes Potenzial ....

Die Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör Firma Irhythm befindet sich derzeit in einer schwierigen Phase, was ihre Dividendenpolitik betrifft. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei -2,16 Prozent unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Branche. Aus diesem Grund hat Irhythm von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung erhalten.

In Bezug auf die technische Analyse hat die Aktie von Irhythm die 200-Tage-Linie (GD200) bei 100,13 USD erreicht und schloss den Handel bei 112,64 USD, was einem Abstand von +12,49 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 113,14 USD, was einer Differenz von -0,44 Prozent entspricht und zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt erhält die Aktie von Irhythm auf Basis der technischen Analyse eine "Gut"-Einstufung.

Die Analystenbewertung für Irhythm zeigt eine durchschnittliche Bewertung von "Gut" basierend auf 4 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die Kursprognose für das Wertpapier liegt bei 151,33 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 34,35 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität stark aktiv sind, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Irhythm hingegen weist kaum Änderungen auf und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Irhythm bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes eine "Gut"-Note.