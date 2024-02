iRhythm Aktie: Eine neue Chance!

Die Gesellschaft Irhythm hat ihre Dividendenrendite in den letzten Jahren auf 0% reduziert. Dieser Wert liegt deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 91,45% im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör und erhält daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Irhythm-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 101,67 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 114,2 USD (+12,32% Unterschied) führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 109,39 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung positiv sind, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.