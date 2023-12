iRhythm Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Aktie von Irhythm wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit sieben positiven, einer neutralen und keiner negativen Bewertung versehen. Somit ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Irhythm. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 144,29 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 40,6 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf den Analystenbewertungen.

In Bezug auf die Dividende weist Irhythm derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 88,68 Prozent. Daher erhält die Irhythm-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Irhythm bei 104,28 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 102,62 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 der Aktie liegt bei 83,33 USD, was einem Abstand von +23,15 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Irhythm-Aktie in den letzten 12 Monaten um -18,89 Prozent niedriger als die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche liegt die Rendite von Irhythm um 0,54 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

