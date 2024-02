iRhythm Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die Irhythm-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet, basierend auf 6 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 143,33 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 21,84 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie in den vergangenen Monaten eine normale Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Irhythm-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- (Wert: 55) als auch auf 25-Tage-Basis (Wert: 44,87). Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, und auch die Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt wird die Irhythm-Aktie von Analysten und Anlegern positiv bewertet, während das Sentiment im Netz neutral ist. Die technische Analyse ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung.