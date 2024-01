iRadimed Aktie: Kaum zu glauben!

Die Iradimed hat in den letzten Tagen ein Kursniveau von 45,3 USD erreicht, was einen Anstieg um +4,02 Prozent gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, bedeutet. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, wird ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" vorgenommen, da die Distanz zum GD200 bei +1,8 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt für beide Zeiträume charttechnisch als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz kann festgestellt werden, dass die Iradimed über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer Einschätzung als "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Entwicklung, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut" führt. Zusammenfassend ergibt sich für die Iradimed in diesem Punkt die Gesamteinstufung als "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" hat die Iradimed im vergangenen Jahr eine Rendite von 63,89 Prozent erzielt, was 50,62 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt 15,19 Prozent, wobei die Iradimed aktuell um 48,7 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Um festzustellen, ob die Iradimed derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 55,76 Punkten, was bedeutet, dass die Iradimed-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 39,99). Somit erhält die Iradimed auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Iradimed für die betrachteten Punkte unserer Analyse als "Neutral" bewertet.