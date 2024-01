iRadimed Aktie: Jetzt geht’s rund!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Iradimed beträgt 35, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 99,74 für "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" unterdurchschnittlich ist (ca. 65 Prozent). Aufgrund fundamentaler Kriterien wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Iradimed liegt bei 68,55, was auf eine neutrale Situation hindeutet, weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Kategorie vergeben.

Analysten haben die Aktie von Iradimed in den letzten zwölf Monaten mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Für das kommende Jahr wird ein Kursziel von durchschnittlich 50 USD prognostiziert, was einer erwarteten Kursentwicklung von 11,86 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung von "Gut" für die Aktie von Iradimed.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Iradimed eine erhöhte Aktivität hinsichtlich der Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Iradimed in diesem Bereich führt.