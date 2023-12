iQiyi Aktie: Das wird teuer!

Die Analysten haben die Aktie von Iqiyi in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit zwei neutralen und keiner positiven oder negativen Bewertung versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Iqiyi. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 6,45 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 36,65 Prozent entspricht. Aufgrund des aktuellen Schlusskurses von 4,72 USD wird dies als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich in den letzten Wochen jedoch deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie von Iqiyi eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 45, was eine neutrale Bewertung ergibt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,31 USD, während der letzte Schlusskurs bei 4,72 USD liegt, was einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine neutrale Bewertung.

Insgesamt ergibt sich damit für die Aktie von Iqiyi eine neutrale Gesamtbewertung basierend auf den verschiedenen Analysen.