iQiyi Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die technische Analyse der Iqiyi-Aktie ergibt eine "Schlecht"-Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 5,21 USD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 4,41 USD lag, was einem Unterschied von -15,36 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,73 USD liegt mit einem Schlusskurs von 4,41 USD (-6,77 Prozent Abweichung) darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Analysten schätzen die Aktie von Iqiyi langfristig als "Neutral" ein und erwarten im Mittel ein Kursziel von 8 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Insgesamt vergeben die Analysten daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls überwiegend positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Iqiyi-Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Gegensatz dazu wird das Wertpapier auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls eine "Schlecht"-Rating für Iqiyi.