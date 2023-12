iQiyi Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Sentiment und Buzz um die Aktie von Iqiyi hat sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht wesentlich verändert. Anlegerdiskussionen in sozialen Medien waren in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer aktuellen Einschätzung der Aktie als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Iqiyi liegt bei 20,83, was auf eine überverkaufte Situation hinweist, und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 für die Iqiyi zeigt mit 54 eine neutrale Marktsituation an und wird daher ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Die Analystenbewertungen für die Aktie von Iqiyi zeigen insgesamt zwei neutrale und keine positiven oder negativen Bewertungen, was auf eine langfristige Einstufung als "Neutral" hindeutet. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie bei 6,45 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 37,23 Prozent bedeutet und daher mit "Gut" bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich daher aus den verschiedenen Bewertungskriterien eine Gesamtbewertung der Aktie von Iqiyi als "Gut".