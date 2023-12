iQiyi Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Die technische Analyse von Iqiyi-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier in einem neutralen Trend befindet. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 5,42 USD, während der letzte Schlusskurs bei 4,66 USD liegt, was einer Abweichung von -14,02 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 4,74 USD, was einer Abweichung von nur -1,69 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Iqiyi also auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Die Einschätzungen der Analysten für Iqiyi zeigen in den letzten 12 Monaten 0 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen, was zu einem langfristigen "Neutral"-Rating führt. Für den aktuellen Kurs von 4,66 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 38,41 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 6,45 USD, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Das Sentiment in den sozialen Medien zeigt keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Iqiyi. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings gab es eine steigende Aufmerksamkeit und Intensität in den Diskussionen, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien deuten auf eine positive Anlegerstimmung rund um Iqiyi hin. In den letzten Wochen überwogen die positiven Meinungen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Die Redaktion ist daher der Auffassung, dass die Aktie von Iqiyi in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.