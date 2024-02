iQ International Aktie: Ein sicheres Investment?

Weitere Suchergebnisse zu "iQ International":

Die Stimmung der Anleger bei IQ in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Der Relative Strength Index (RSI) für IQ liegt bei 61,11, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25 beträgt 51, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 0,03 EUR liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 0,02 EUR, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird IQ auf Basis der trendfolgenden Indikatoren als neutral eingestuft. Es gab keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz in den letzten vier Wochen, was zu einer neutralen Bewertung führt.