iQ International Aktie: Ein handfester Grund

Die technische Analyse der Aktie der Iq zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,03 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,02 EUR liegt somit deutlich darunter, was einem Unterschied von -33,33 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 0,03 EUR, wobei auch hier der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird die Iq-Aktie aufgrund dieser einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Bei der Untersuchung des Sentiments und des Buzzes über einen längeren Zeitraum ergibt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Iq in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Iq aktuell mit dem Wert 14,29 überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich für die Aktie ein Wert von 54, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt resultiert daraus für die RSI die Einstufung "Gut".

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Iq von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen führt zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.