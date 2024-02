iQ International Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Weitere Suchergebnisse zu "iQ International":

Die Anlegerstimmung in Bezug auf Iq war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in sozialen Medien hervorgeht. Weder positive noch negative Ausschläge waren zu verzeichnen, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse wird Iq daher als "neutral" eingestuft.

Auch die Sentiment- und Buzz-Analyse ergab keine signifikanten Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Iq in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Iq liegt aktuell bei 58,82 Punkten, was auf ein neutral bewertetes Wertpapier hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 51,26 ebenfalls eine neutrale Bewertung an.

Anhand des gleitenden Durchschnittskurses ergibt sich eine gemischte Bewertung für Iq. Der GD200 verläuft bei 0,03 EUR, während der Aktienkurs bei 0,0235 EUR liegt, was einer Abweichung von -21,67 Prozent entspricht und somit als "schlecht" eingestuft wird. Der GD50 hingegen liegt bei 0,02 EUR, was einer Abweichung von +17,5 Prozent entspricht und somit als "gut" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" eingestuft.