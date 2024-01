iQ International Aktie: Da kann man verrückt werden!

Weitere Suchergebnisse zu "iQ International":

Das Sentiment und der Buzz: Bei der Bewertung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In den letzten Monaten hat die Aktie von Iq folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, war durchschnittlich. Daher erhält Iq in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es gab kaum identifizierbare Veränderungen. Dies führt zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Iq.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Iq-Aktie beträgt aktuell 0,03 EUR. Der letzte Schlusskurs (0,025 EUR) liegt deutlich darunter (-16,67 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis erhält Iq somit eine "Schlecht"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (0,02 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+25 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Gut"-Bewertung. In Summe wird Iq auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Iq liegt bei 50, was als neutral betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Iq bewegt sich bei 37, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Iq im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Iq. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.