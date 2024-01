iPower-Anleger wird’s freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der Ipower-RSI beträgt 3,35, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25 liegt bei 45,41, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie von Ipower daher ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Ipower bei 0,645 USD liegt, was einer Entfernung von -7,86 Prozent vom GD200 (0,7 USD) entspricht. Dies führt zu einem "Schlecht"-Signal gemäß der charttechnischen Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, bei 0,53 USD. Dies entspricht einem Abstand von +21,7 Prozent und somit einem "Gut"-Signal für den Aktienkurs. Zusammenfassend ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz als weiche Faktoren zur Aktienbewertung zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Ipower in den letzten Monaten erhöht war, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Ebenso verzeichnete die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie von Ipower.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An drei Tagen war das Stimmungsbarometer grün, negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden. An insgesamt drei Tagen herrschte eine neutrale Stimmung. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Ipower. Basierend auf diesen Ergebnissen bewertet die Redaktion die Aktie von Ipower mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.