iPower Aktie: Das sieht interessant aus!

Weitere Suchergebnisse zu "iPower":

Die Analyse von Aktien umfasst nicht nur harte Faktoren wie finanzielle Kennzahlen, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung und die Kommunikation im Netz. Eine solche Analyse wurde auch für die Aktie von Ipower durchgeführt.

Die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, zeigte in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Aktivität. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Ipower ein "Neutral"-Wert.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Dies zeigt sich darin, dass an drei Tagen die negative Kommunikation überwog, während an nur zwei Tagen positive Themen dominierten. Auch die Anleger haben sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ipower ausgetauscht. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet. Das Anleger-Sentiment ergibt insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Ipower aktuell bei 0,73 USD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,58 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -20,55 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich zur zurückliegenden 50-Tage-Linie zeigt sich jedoch ein "Neutral"-Signal, da der aktuelle Kurs nur eine Differenz von -1,69 Prozent aufweist. Der Gesamtbefund auf Basis beider Zeiträume lautet daher "Neutral".

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt einen Wert von 19,35, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt hingegen eine "Neutral"-Einschätzung mit einem Wert von 41,04. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie von Ipower.