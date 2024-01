iPower Aktie: DAS heißt noch nichts

Weitere Suchergebnisse zu "iPower":

Die Aktie von Ipower hat in der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,7 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,468 USD liegt, was einer Abweichung von -33,14 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,53 USD über dem aktuellen Kurs (0,468 USD) und erhält somit ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Ipower ist jedoch positiv. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen mehrheitlich positive Meinungen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Meinungsmarkt beschäftigte sich vor allem mit den positiven Themen rund um Ipower, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI), der aktuell bei 69,51 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Die Ausdehnung auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen Wert von 63, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält Ipower eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt die übliche Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Insgesamt ergibt sich für die Aktie von Ipower ein gemischtes Bild, mit einer "Schlecht"-Bewertung in der technischen Analyse, einer "Gut"-Bewertung im Anleger-Sentiment und einer "Neutral"-Einstufung im Relative Strength Index und im Sentiment und Buzz.