iPower Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Stimmung an den Aktienmärkten wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung beeinflusst. Die Analysten haben die Stimmung rund um die Ipower-Aktie auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Ipower diskutiert. Aufgrund dieser Beobachtungen wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Wesentliche Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie liefern. In den letzten vier Wochen gab es jedoch keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild rund um Ipower. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht wesentlich verändert, weshalb Ipower in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,71 USD eine Abweichung von -8,03 Prozent zum aktuellen Kurs (0,653 USD) aufweist. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der bei 0,62 USD liegt und somit über dem aktuellen Schlusskurs (+5,32 Prozent) liegt, erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Ipower daher in Bezug auf die einfache Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Ipower-Aktie ein "Neutral"-Titel ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Sowohl der RSI7 (61,58) als auch der RSI25 (43,73) unterstützen die "Neutral"-Einstufung für die Ipower-Aktie. Insgesamt wird daher auf Basis des Relative Strength-Indikators ein "Neutral" -Ranking vergeben.