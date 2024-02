iPower Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "iPower":

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung von Aktien, da es Stimmungen verstärken oder sogar umkehren kann. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung beeinflussen die Einschätzungen für Aktien. Laut Ipower haben wir eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, mit einer identifizierten negativen Änderung, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ipower-Aktie beträgt aktuell 25, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist, was ein "Gut"-Rating ergibt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und führt zu einem "Neutral"-Rating. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ipower-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,7 USD liegt, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 0,55 USD, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die einfache Charttechnik ergibt somit insgesamt ein "Gut"-Rating für die Ipower-Aktie.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten können Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Soziale Plattformen zeigen überwiegend positive Kommentare und Themen rund um Ipower in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt wird Ipower hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.