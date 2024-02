iPower Aktie: Die Bären zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "iPower":

In den letzten vier Wochen gab es bei Ipower eine Verschlechterung des Stimmungsbildes, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch nicht wesentlich verändert. Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Anlegerstimmung rund um Ipower als "Gut" einzustufen ist. In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Ipower bei 0,7 USD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der GD50 signalisiert jedoch ein "Gut"-Signal aufgrund der aktuellen Differenz von +25,89 Prozent. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".