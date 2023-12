iPic Entertainment Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während bei überverkauften Papieren eher Kursgewinne möglich sind.

Für Ipic Entertainment betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 50 und weist somit auch auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Insgesamt erhält das Ipic Entertainment-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionen rund um Ipic Entertainment in den sozialen Medien geben ein gemischtes Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Ipic Entertainment durchschnittlich sind. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie von Ipic Entertainment im vergangenen Jahr eine Rendite von -50 Prozent erzielt, was 46,57 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 0,61 Prozent, und Ipic Entertainment liegt aktuell 50,61 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Aktie von Ipic Entertainment in verschiedenen Analysebereichen mit "Neutral" bewertet wird, während sie im Branchenvergleich als "Schlecht" eingestuft wird.

