iPic Entertainment Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Aktienkurs von Ipic Entertainment im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" ist um mehr als 41 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Rendite der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche beträgt in den letzten 12 Monaten -9,01 Prozent, wobei Ipic Entertainment um 40,99 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Ipic Entertainment beträgt 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 50 und führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie in diesem Punkt unserer Analyse.

Das Sentiment und der Buzz um Ipic Entertainment haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Da keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder im Stimmungsbild festgestellt wurden, erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge in Bezug auf Ipic Entertainment zu verzeichnen waren.

Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine Bewertung der Aktie von Ipic Entertainment als "Neutral" in Bezug auf das Branchenvergleich, den Relative Strength Index, das Sentiment und den Buzz sowie das Anleger-Sentiment.