iPic Entertainment Aktie: Am Scheideweg

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Ipic Entertainment eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Ipic Entertainment daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet.

Der Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Ipic Entertainment zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Ipic Entertainment zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Damit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Der RSI beträgt für einen Zeitraum von 7 Tagen 50 und für 25 Tage ebenfalls 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Ipic Entertainment mit einer Rendite von -50 Prozent mehr als 45 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche liegt das Unternehmen mit einer Rendite von 48,63 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von -1,37 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.