Das iPhone 14 wird Ihr Portemonnaie viel leichter machen als die Vorgängermodelle, sagt ein Apple-Analyst

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Finanztrends Video zu Apple



mehr >

Apple Inc (NASDAQ:AAPL) könnte die Preise für das kommende iPhone 14 anheben, so der Analyst Ming-Chi Kuo. Was geschah: Kuo sagte auf Twitter, dass die Erhöhung des durchschnittlichen Verkaufspreises (ASP) des kommenden iPhones bedeutet, dass Hon Hai Precision Industry Co., Ltd (OTC:HNHPF), zu den “Gewinnern gehören wird.” (1/2) Hon Hai/Foxconn ist einer der Gewinner des gestiegenen ASP der iPhone 14… Hier weiterlesen