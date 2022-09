Die iPhone 14 Serie wird in Japan und Südkorea teurer sein, aber nicht in China - hier der Grund

Japanische und südkoreanische Verbraucher werden in diesem Jahr relativ mehr für die neuesten iPhones ausgeben müssen als für das letztjährige Modell, da die Währungen dieser beiden Länder gegenüber dem Dollar deutlich an Wert verloren haben. Was passiert ist: Das iPhone 14, das ab dem 16. September in Japan erhältlich sein wird, kostet laut der Apple-Website 119.800 Yen. Das sind etwa… Hier weiterlesen