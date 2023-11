iMetal Resources Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Imetal Aktienanalyse: Stimmung, Technische Analyse und Anleger

Die Stimmung und der Buzz um Imetal haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es gab keine signifikanten Tendenzen zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussion um die Aktie hat sich nicht wesentlich verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Imetal in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Imetal-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,16 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,06 CAD liegt, was zu einer Abweichung von -62,5 Prozent führt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,07 CAD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -14,29 Prozent führt und somit zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält Imetal in der einfachen Charttechnik daher eine schlechte Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Imetal-Aktie in den letzten 7 Tagen einen Wert von 100 hatte, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und somit zu einer schlechten Bewertung führt. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem 25-Tage-RSI (60) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine schlechte Bewertung für Imetal.

Die Anleger-Stimmung bei Imetal in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Somit ergibt sich eine gute Einschätzung der Anleger-Stimmung insgesamt.

Insgesamt zeigt sich, dass die Stimmung und die technische Analyse der Imetal-Aktie eher negativ sind, während die Anleger-Stimmung positiv ist. Anleger sollten dies bei ihren Entscheidungen berücksichtigen.