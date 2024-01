iMetal Resources Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Imetal liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, und der RSI für die Imetal bewegt sich bei 40, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und ebenfalls ein "Neutral" erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz konnte bei Imetal in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Imetal auf dieser Stufe daher eine "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse betrachten wir den gleitenden Durchschnitt von 50- und 200-Handelstagen. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Imetal-Aktie beträgt aktuell 0,14 CAD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,08 CAD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 0,07 CAD, wodurch der letzte Schlusskurs darüber liegt und eine "Gut"-Bewertung erhält. In Summe wird Imetal auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, und das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen in die positive Richtung. Auch die Anleger haben sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Imetal unterhalten. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.