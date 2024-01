iMedia Brands Aktie: Immer langsam!

Die Analyse von Legacy Imbds zeigt, dass sich die Stimmung in der Internet-Kommunikation in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung der Anleger in den letzten Tagen überwiegend neutral. An einem Tag war das Stimmungsbarometer positiv, an insgesamt drei Tagen gab es keine negativen Diskussionen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Legacy Imbds diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Legacy Imbds liegt derzeit bei 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,37 % liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Legacy Imbds zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage führen zu einer "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt die Analyse somit eine "Neutral"-Bewertung für die Legacy Imbds-Aktie.