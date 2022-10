iMDsoft erweitert seine Präsenz in Europa und wählt Viridian Polska Sp. zo.o. als Vertriebspartner in Polen für seine MetaVision Software Suite für Intensivpflege und Anästhesie

Tel Aviv, Israel und Warschau, Polen (ots/PRNewswire) -iMDsoft (https://www.imd-soft.com/), ein weltweit führender Anbieter von klinischen Informationssystemen und Entwickler der MetaVision Suite für die Intensivpflege, gab heute bekannt, dass er Viridian Polska Sp. zo.o (https://viridian.com.pl/) als „Channel Partner" (Vertriebspartner) ausgewählt hat, der autorisiert ist, Lizenzen für die MetaVision Suite zu vermarkten und zu verkaufen sowie Implementierungs- und Supportdienste für MetaVision-Kunden in Polen anzubieten.Als führender Vertriebshändler für Medizinprodukte, der seit 20 Jahren internationale Marken in Polen vertritt, ist Viridian Polska mit einem klinisch orientierten, produktorientierten Ansatz und einem unerschütterlichen Engagement, den Kunden die besten Lösungen und das höchstmögliche Serviceniveau zu bieten, ideal positioniert, um Krankenhäusern in ganz Polen den bestmöglichen Service zu bieten.Diese Vertriebspartnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein in der Mission von iMDsoft, seine hochmoderne MetaVision Suite in weiteren Märkten verfügbar zu machen. Mit Viridian Polska hat iMDsoft nun 10 weltweit tätige VertriebspartnerÜber sein Vertriebspartnerprogramm arbeitet iMDsoft mit führenden Technologieunternehmen im Gesundheitswesen auf der ganzen Welt zusammen und befähigt sie, die Marketing- und Vertriebsaktivitäten für die MetaVision Suite für Intensivpflege und Anästhesie zu leiten und die damit verbundenen Implementierungs- und Supportdienste anzubieten. Mit Vertriebspartnern, die örtliche Marktaktivitäten vorantreiben und ihre physische Nähe zum Kunden nutzen, widmet iMDsoft seine ganze Aufmerksamkeit der Entwicklung und Verbesserung der MetaVision Suite, einer vollständig skalierbaren, marktführenden Lösung.„Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Viridian Polska und die Möglichkeit, unsere Lösungen zur Verbesserung der Pflegequalität zum Nutzen von Patienten und Ärzten nun auch in Polen anbieten zu können. Wir sind zuversichtlich, dass Viridian Polska die richtige Zusammensetzung aus Kundennähe, Verständnis der Marktdynamik und Engagement für den Erfolg hat, die notwendig ist, um ein bedeutendes Geschäft zu entwickeln", so Shahar Sery, Executive Vice President, iMDsoft„Wir sind stolz und zufrieden, dass wir ab jetzt mit iMDsoft zusammenarbeiten. Wir beginnen diese Zusammenarbeit mit einer großen Portion Optimismus, Neugier und Engagement! Unsere Kenntnisse des polnischen Marktes, das Vertrauen der dortigen Kunden und die Qualität der Produkte von iMDsoft sind eine Kombination, die eine erfolgreiche langfristige Partnerschaft verspricht", so Tomasz Woźnicki, CEO von Viridian PolskaiMDsoft ist ein führender internationaler Anbieter von klinischen Informationssystemen mit Spezialisierung auf Intensivpflege, Anästhesie und Akutpflege. Hunderte von Krankenhäusern und medizinische Netzwerke in 24 Ländern nutzen MetaVision Suite, das Vorzeige-Produkt des Unternehmens, um die Pflegequalität und die finanziellen Ergebnisse zu verbessern. Das globale „Channel Partner Program" bietet Vertriebspartnern einen umfassenden Ansatz zur Bereitstellung der erstklassigen Software von iMDsoft. iMDsoft ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der N. Harris Computer Corporation.MetaVision hat in den Krankenhäusern während der Covid-19-Pandemie mit seinen flexiblen Fähigkeiten zur Verwaltung von Arbeitsabläufen im Zusammenhang mit Covid-19 eine zentrale Rolle gespielt. Weitere Informationen finden Sie auf imd-soft.com.Viridian Polska Ltd. ist auf die Entwicklung moderner Lösungen in der Medizintechnik spezialisiert. Der Kern des Unternehmens ist die Entwicklung und Implementierung von Patientenüberwachungssystemen. Seit fast 25 Jahren werden die von dem Unternehmen vorgeschlagenen Lösungen in OP, Intensivstationen, der Chirurgie, der Kardiologie und vielen anderen Krankenhausabteilungen eingesetzt. Es arbeitet im Rahmen des vom TÜV Nord zertifizierten integrierten Qualitätsmanagementsystems gemäß ISO 13485:2016 und ISO 9001:2015. Viridian Polska bietet auch technische Dienstleistungen für medizinische Geräte an. Die Mitarbeiter verfügen über alle erforderlichen Kenntnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten, die von den Herstellern bestätigt und zertifiziert wurden. Das Ziel des Teams von Viridian Polska ist es, optimale und innovative Lösungen auf der Grundlage guter Beziehungen zu seinen Kunden und Geschäftspartnern zu schaffen. All dies führt zu einem harmonischen, einheitlichen und vertrauenswürdigen Motto des gesamten Unternehmens: „Partnerschaft zum Wohle der Patienten."Für Informationen über das „Channel Partner Program" von iMDsoft wenden Sie sich bitte an Channel.partner@imd-soft.com (mailto:Channel.Partner@imd-soft.com)Für weitere Informationen über Viridian und MetaVision Poland wenden Sie sich bitte an mv@viridian.com.plLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1931117/iMDsoft.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1931118/Viridian.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/imdsoft-erweitert-seine-prasenz-in-europa-und-wahlt-viridian-polska-sp-zoo-als-vertriebspartner-in-polen-fur-seine-metavision-software-suite-fur-intensivpflege-und-anasthesie-301660872.htmlPressekontakt:Yael Diskin,yael.diskin@imd-soft.com,+972547591590Original-Content von: iMDsoft; Viridian Polska Ltd., übermittelt durch news aktuell