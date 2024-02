iHeartMediaClass A Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die Analyse der Analysten zur Iheartmedia-Aktie ergibt eine neutrale Bewertung, da es 1 Kauf- und 1 Verkaufsempfehlung gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 6,5 USD, was einem potenziellen Anstieg von 145,28 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie von den Analysten positiv bewertet.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Iheartmedia-Aktie ist überwiegend negativ, basierend auf der Auswertung von Kommentaren in sozialen Medien. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer schlechten Stimmungsbewertung führt.

Die technische Analyse zeigt einen Durchschnittsschlusskurs von 3,03 USD für die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs liegt bei 2,65 USD, was zu einer negativen charttechnischen Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt hingegen zeigt eine positive Entwicklung, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Iheartmedia-Aktie zeigt einen Wert von 36,96 für den 7-Tage-Zeitraum, was als neutral eingestuft wird. Für den RSI25 ergibt sich ein Wert von 40, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher auch für den RSI eine neutrale Bewertung.