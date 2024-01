iHeartMediaClass A Aktie: Das hat Gewicht!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Iheartmedia derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,22 USD, während der Aktienkurs bei 2,44 USD um -24,22 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf der Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2,48 USD, was einer Abweichung von -1,61 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat die Iheartmedia-Aktie in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut"-Wert bewertet.

Die Analysteneinschätzung basiert auf 2 Analystenbewertungen der vergangenen zwölf Monate, wobei das Wertpapier im Durchschnitt als "Neutral" eingestuft wird. Die abgegebenen Kursziele ergeben einen Durchschnitt von 6,5 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 166,39 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Gut".

In den letzten zwei Wochen wurde die Iheartmedia von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, und es wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt zeigt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.