iHeartMediaClass A Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Die Stimmung und das Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe für Anleger. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von Iheartmedia zeigt die Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine Veränderung zum Negativen auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Iheartmedia bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Für die Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Iheartmedia liegt bei 75,28, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 44,69, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Schlecht".

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Iheartmedia-Aktie sind 0 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht". Dies bedeutet im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Iheartmedia vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 6,5 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 176,6 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Gut". Zusammengefasst erhält Iheartmedia von den Analysten also ein "Gut"-Rating.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Schlusskurs der Iheartmedia-Aktie am letzten Handelstag bei 2,35 USD lag, was einen Unterschied von -30,27 Prozent zum Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage von 3,37 USD ausmacht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 2,51 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Iheartmedia somit auch aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung.