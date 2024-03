iFast Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Dividendenrendite der Ifast-Aktie beträgt aktuell 0,6 Prozent, was 3,84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (4,45 Prozent) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Ifast bei 6,42 SGD, während die Aktie selbst auf 6,85 SGD steht. Das bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +6,7 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Allerdings steht der GD50 derzeit bei 7,58 SGD, was zu einem Abstand von -9,63 Prozent führt und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich konnte die Ifast-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 54,77 Prozent erzielen, was 59,28 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Finanzen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt -5,69 Prozent, wobei Ifast aktuell 60,46 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ifast aktuell 144, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche durchschnittlich ein KGV von 18 aufweisen. Daraus ergibt sich, dass Ifast aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist und daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.