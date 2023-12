iFast Aktie: Das ist beeindruckend!

Die technische Analyse der Ifast-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 8,06 SGD einen Abstand von +48,71 Prozent zum GD200 (5,42 SGD) hat, was ein "Gut"-Signal darstellt. Im Vergleich dazu liegt der Kurs des GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 6,82 SGD. Dies entspricht einem Abstand von +18,18 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Ifast-Aktie als "Gut" eingestuft, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage nimmt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Ifast-Aktie lassen auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung schließen. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Ifast-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 57,32, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 für 25 Tage bei 24,71 liegt und somit eine "Gut"-Einstufung darstellt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Ifast mit 1,05 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,43 Prozent in der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche, was einer Differenz von -3,38 Prozent entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.