iFast Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Dabei werden die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Ifast liegt bei 84,62, was darauf hinweist, dass die Situation als überkauft betrachtet wird. Daher wird dies als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 57 für die Ifast. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, weshalb hier eine "Neutral" Bewertung erfolgt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Ifast diskutiert. Obwohl an einem Tag die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war, überwog an zwei Tagen die negative Kommunikation. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen waren es vor allem negative Themen, die das Interesse der Anleger auf sich zogen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Tiefgreifendere und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Aus diesem Grund erhält Ifast insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Ifast wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Ifast mit einem Kurs von 7,94 SGD inzwischen +2,19 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Hingegen lautet die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +38,09 Prozent beläuft. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.