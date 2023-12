iFast Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen bezieht. Die RSI-Bewertung der Ifast liegt bei 59,26, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage erweitert, zeigt mit einem Wert von 36 eine neutrale Situation an. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Ifast wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Ifast von 7,9 SGD eine positive Entfernung von +43,38 Prozent vom GD200 (5,51 SGD), was als "Gut"-Signal bewertet wird. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 7,1 SGD einen positiven Abstand von +11,27 Prozent auf. Somit wird der Kurs der Ifast-Aktie als insgesamt "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass Ifast eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt. Damit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Bild für die Ifast-Aktie basierend auf verschiedenen Faktoren wie dem RSI, dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz im Netz.