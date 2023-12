iFast Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Ifast hat derzeit einen RSI von 27,03, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 49,77 und wird daher als "neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt Ifast mit einer Rendite von 40,27 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von -9,46 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der Analyse der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Ifast als durchschnittlich bzw. gering eingestuft werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Ifast von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamteinstufung von "Neutral" basierend auf dem Relative Strength Index, der Branchenvergleich Aktienkurs, dem Sentiment und Buzz sowie der Beurteilung der Anleger.