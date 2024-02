iFast Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Ifast als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ifast-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 21,05, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 49,55, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende ist Ifast im Vergleich zum Branchendurchschnitt Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,47 %) mit einer Dividende von 0,6 % niedriger einzustufen, da die Differenz 3,87 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Schlecht" ableiten.

Die fundamentale Analyse zeigt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 144,78, was die Aktie von Ifast auf Basis der heutigen Notierungen um 761 Prozent höher bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" (16,81). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung, was zu der Einstufung "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Ifast auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt beträgt für die Ifast-Aktie auf längerfristiger Basis 6,18 SGD, wobei der letzte Schlusskurs bei 7,93 SGD liegt, was einer Abweichung von +28,32 Prozent im Vergleich entspricht. Auf dieser Basis erhält Ifast somit eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 7,85 SGD, wobei der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,02 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Analysebasis.

Insgesamt wird Ifast auf Basis der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.