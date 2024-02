iFast Aktie: Jubelschreie!

Weitere Suchergebnisse zu "Aperam":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung über eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Ifast intensiv diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit den positiven Themen rund um Ifast beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Weiterführende Studien zeigen, dass vor allem "Gut"-Signale abgegeben wurden, insbesondere ein Signal (1 Gut). Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene eine "Gut" Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Ifast von 7,94 SGD als "Gut"-Signal bewertet, da er +29,53 Prozent vom GD200 (6,13 SGD) entfernt ist. Demgegenüber zeigt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 7,85 SGD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +1,15 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Ifast-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende wird Ifast bei einer Dividende von 0,6 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Diversifizierte Finanzdienstleistungen (4,45 %) als niedriger eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ifast bei 140, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" (durchschnittlich KGV von 16) als überbewertet betrachtet wird. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.