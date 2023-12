iFast Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Ifast-Aktie wird von Anlegern als neutral bewertet

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Ifast hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger diskutierten überwiegend neutrale Themen rund um den Wert, weshalb die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "neutral" eingestuft wurde.

Im Bereich der fundamentalen Analyse weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 171,98 auf, was 619 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "schlecht".

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Ifast in den letzten 12 Monaten eine Performance von 40,27 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -6,6 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +46,87 Prozent für Ifast im Branchenvergleich, was zu einem "gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb auch hier ein "neutral"-Rating vergeben wird. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Anleger nicht signifikant mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutierten, was ebenfalls zu einem "neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Ifast-Aktie von den Anlegern als neutral bewertet wird, wobei verschiedene Aspekte wie fundamentale Analyse, Branchenvergleich, Sentiment und Buzz berücksichtigt wurden.

