iFabric-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Aktie von Ifabric wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, wie unsere Redaktion bei der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen festgestellt hat. Auch wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ist die Anleger-Stimmung daher als "Gut" einzustufen.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Ifabric in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 56,16 Prozent erzielt, was mehr als 60 Prozent über dem Durchschnitt der "Zyklische Konsumgüter"-Branche liegt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von -12,99 Prozent, während Ifabric mit 69,15 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Ifabric eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse wird mithilfe des gleitenden Durchschnitts der aktuelle Trend des Wertpapiers ermittelt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ifabric-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 1,2 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 1,33 CAD liegt, was einem Unterschied von +10,83 Prozent entspricht. Auch basierend auf den letzten 50 Handelstagen liegt der letzte Schlusskurs (1,08 CAD) über dem gleitenden Durchschnitt (+23,15 Prozent). Somit wird die Ifabric-Aktie auch in der technischen Analyse insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.