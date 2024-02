iFabric Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ifabric liegt bei einem Wert von 64, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" (KGV von 23,43) deutlich über dem Durchschnitt liegt (ca. 177 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist Ifabric daher überbewertet und wird entsprechend als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv für Ifabric. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Ifabric derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt in der Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter. Der Unterschied beträgt 1,24 Prozentpunkte (0 % gegenüber 1,24 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Ifabric als neutral einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ifabric-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 48,15, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 66,1, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.